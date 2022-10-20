Задержаны двое подозреваемых в убийстве женщины.

В Якутске возле мусорных баков нашли расчлененное тело женщины. Об этом журналистам рассказали региональные правоохранительные органы. Представители МВД подчеркнули, что ранее местные жители нашли пакет с человеческими фрагментами. Предположительно, речь идет о трупе женщины. Инцидент зафиксирован в районе жилого здания, расположенного по улице Лермонтова. Очевидцы вызвали сотрудников МВД. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа. Уточняется, что в связи с расследованием уголовного дела задержаны двое подозреваемых. На появившихся в социальных сетях кадрах заметно, что представители закона уводят одного из предполагаемых преступников.

Опубликовано видео задержания мужчины в Кудрово, который угрожал убийством 9-летнему сыну.

Фото и видео: Telegram / 112