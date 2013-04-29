В Якутске приостановлено авиасообщение из-за дыма от пожаров

Дым от лесных пожаров накрыл Якутск и 50 населенных пунктов в разных районах.

Аэропорт Якутска приостановил авиасообщение из-за дыма, который накрыл территорию города. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в социальной сети Instagram.

По метеоусловиям, из-за отсутствия видимости, задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий. из сообщения пресс-службы аэропорта Якутска

Кроме того, ранее стало известно об ограничении водного ограничения в тех районах Якутии, которые окутаны дымом от лесных пожаров. Согласно данным областного правительства, в пяти районах региона зафиксирован пятый класс пожароопасности.

Напомним, в Якутии дым от лесных пожаров накрыл областной центр и 50 населенных пунктов в разных районах. В тушении лесных пожаров принимают участие 540 человек и 86 единиц специальной техники при поддержке Минобороны РФ. Всего на территории региона в лесах продолжают действовать 34 пожара на площади 340 тысяч га.

Ранее мы сообщали, что из-за сухой грозы в Волосовском районе Ленинградской области сгорело 5,7 га леса.

Фото: Instagram/yakutsk_airport

Видео: Youtube/AL Travel