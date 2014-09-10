В Якутске пациент наркодиспансера напал на людей с ножом

После этого мужчина попытался покончить с собой.

Пациент наркодиспансера в Якутии напал с ножом на соседей по палате. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по республике.

Инцидент произошел 16 октября в палате Государственного бюджетного учреждения "Якутский республиканский наркологический диспансер". Сообщается, что 27-летний мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам, а затем попытался покончить с собой.

В результате ЧП один из мужчин скончался, четверо были доставлены в медучреждение с травмами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям произошедшего, обеспечения в учреждении здравоохранения безопасных условий пребывания пациентов и другим вопросам.

Ранее при обрушении крыши здания на Сахалине погиб человек.

Фото: СКР