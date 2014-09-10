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В Якутске пациент наркодиспансера напал на людей с ножом
Сегодня, 9:58
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В Якутске пациент наркодиспансера напал на людей с ножом

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После этого мужчина попытался покончить с собой.

Пациент наркодиспансера в Якутии напал с ножом на соседей по палате. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по республике.

Инцидент произошел 16 октября в палате Государственного бюджетного учреждения "Якутский республиканский наркологический диспансер". Сообщается, что 27-летний мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам, а затем попытался покончить с собой. 

В результате ЧП один из мужчин скончался, четверо были доставлены в медучреждение с травмами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям произошедшего, обеспечения в учреждении здравоохранения безопасных условий пребывания пациентов и другим вопросам.

Ранее при обрушении крыши здания на Сахалине погиб человек.

Фото: СКР

Теги: напал с ножом, наркодиспансер, самоубийство, якутия, якутск
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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