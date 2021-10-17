При обрушении крыши здания на Сахалине погиб человек

Еще одна женщина пострадала и была доставлена в медучреждение.

В Сахалинской области в результате обрушения крыши жилого дома погиб человек. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в городе Александровск-Сахалинский. По данным ведомства, обвал кровли произошел вследствие сильного ветра. Инцидент унес жизнь одного человека, еще одна женщина пострадала и была доставлена в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). из сообщения СУ СКР по Сахалинской области

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, работает следственно-оперативная группа. В ходе расследования дела будет дана оценка работы проводивших ремонт кровли многоквартирного дома, а также тех, кто его принимал.

Ранее торнадо разрушил здания на восточном побережье Австралии.

Видео: Telegram/ЧП Сахалин