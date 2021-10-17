При обрушении крыши здания на Сахалине погиб человек

В Сахалинской области в результате обрушения крыши жилого дома погиб человек. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по региону.
Трагедия произошла в городе Александровск-Сахалинский. По данным ведомства, обвал кровли произошел вследствие сильного ветра. Инцидент унес жизнь одного человека, еще одна женщина пострадала и была доставлена в медицинское учреждение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
из сообщения СУ СКР по Сахалинской области
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, работает следственно-оперативная группа. В ходе расследования дела будет дана оценка работы проводивших ремонт кровли многоквартирного дома, а также тех, кто его принимал.
Ранее торнадо разрушил здания на восточном побережье Австралии.
Видео: Telegram/ЧП Сахалин
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