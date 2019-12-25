Петербург и Сахалинская область подписали дорожную карту по сотрудничеству

В ней предусмотрен план действий по обмену опытом, трансферу технологий, привлечению инвесторов и реализации проектов.

Пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга сообщила, что город вошел в тройку лидеров рейтинга эффективности работы органов исполнительной власти субъектов России в сфере промышленности за прошедший год.

В сообщении также говорится, что Министерство промышленности и торговли РФ поставило перед Петербургом амбициозную задачу: взять шефство над Сахалинской областью с целью вывести островной регион на новые рубежи уже в следующем году.

Председатель комитета Александр Ситов и министр инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Владимир Грудев подписали дорожную карту сотрудничества, в которой предусмотрен план действий по обмену опытом, трансферу технологий, привлечению инвесторов и реализации проектов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы стали чаще путешествовать в Южную Корею.

Фото: Piter.TV