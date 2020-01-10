Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами

Угроза цунами дошла до восточной части Китая и Тайваня.

В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС из-за землетрясения и цунами. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального правительства. Уточняется, что губернатор Сахалина Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ранее на берег острова Парамушир в районе прибрежной зоны после землетрясения обрушились три волны цунами. По словам главы администрации Северо-Курильского муниципального округа Сахалинской области Александра Овсянникова, последняя из них оказалась самой разрушительной

Заплеск первой волны цунами был примерно на 200 метров. После было еще две волны, вторая по счету — совсем слабая, в третьей энергии было больше, она была мощная. Суда повытаскивало в пролив, повредило инфраструктуру порта. Александр Овсянников, глава Северо-Курильского муниципального округа Сахалинской области

Согласно сведениям от местных экстренных служб, в настоящее время морской порт Северо-Курильска подтоплен. Также вода зашла на территорию рыбопромышленного предприятия "Алаид". Жителей города эвакуировали на сопку. Там люди останутся до полной отмены угрозы цунами в регионе. Очевидцы сообщают о том, что слышали звуки сирены.

Напомним, что в акватории Тихого океана около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7 балла. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Дальнейшие афтершоки магнитудой до 7,5 будут, по прогнозам экспертов, продолжаться не менее месяца. Угроза цунами объявлена сейчас как на Камчатке, где она уже спала, так и по всем Курильским островам. В Центре предупреждения о цунами министерства природных ресурсов Китая объявлено "желтое" предупреждение. Иностранные аналитики уведомили население об угрозе цунами, вызванного мощным землетрясением у побережья Камчатки, для восточных регионов материкового КНР и острова Тайвань.

На Камчатке вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего мужчины.

Фото и видео: ГУ МЧС России