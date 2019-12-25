В регионе работает бригада по отлову бездомных животных.

В Якутске ловят безнадзорных собак, напавших на женщину. По социальным сетям распространился ролик, на котором стая животных атакует местную жительницу. По поручению главы региона прокуратура организовала проверку. Руководитель Пункта передержки безнадзорных животных Екатерина Безрученко сообщила прессе, что инцидент произошел в районе ипподрома накануне вечером. С 9 часов утра 30 ноября специалисты из отлова животных исследуют территорию.

В данное время нельзя сказать, были ли эти собаки ранее выпущены из пункта передержки. Это станет ясно после отлова. Екатерина Безрученко, глава Пункта передержки

В надзорном ведомстве дадут оценку работы ответственных лиц в вопросе обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также проведения мероприятий по отлову и содержанию бездомных зверей. Согласно федеральному законодательству, после отлова собаки должны быть стерилизованы, а затем выпущены в среду обитания.

В Минздраве Якутии напомнили, что на региональную столицу приходится 76,5% от общего числа всех нападений собак на людей.

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