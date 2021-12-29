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В Якутске хозяева агрессивной собаки отбили ее у ловцов
Сегодня, 14:43
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В Якутске хозяева агрессивной собаки отбили ее у ловцов

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Ведется расследование по делу о хулиганстве.

В Якутске хозяева агрессивной собаки отбили ее у ловцов, угрожая расправой. Об этом в Telegram-канале написали представители городской администрации. Речь идет о животном, которого поймали после смертельного инцидента с местной жительницей. Полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Напомним, что на территории ипподрома в Якутске 29 декабря 2021 года стая собак напала на 53-летнюю сотрудницу СВФУ, ученую, мать двоих детей Сардану Слепцову. В результате женщина погибла. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Сосновой Поляне две девушки натравили собак на женщину, которая сделала им замечание.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: собака, якутия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

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