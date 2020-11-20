Когда мужчина попытался отбиться от животных, владелицы собак присоединились к атаке.

В ночь на понедельник, 29 ноября, в Сосновой поляне две девушки натравили собак на женщину, которая сделала им замечание в магазине. Об этом сообщает "Мегаполис".

Пострадавшая сама рассказала об инциденте. Ночью на крыльце круглосуточного магазина две девушки громко смеялись, а их собаки без намордников и поводков подбежали к пострадавшей и ее другу. Женщина сделала им замечание, что за собаками нужно следить. По словам пострадавшей, девушки натравили собак и животные начали атаковать ее. Когда мужчина попытался отбиться от животных, владелицы собак присоединились к атаке. Две девушки облили лица прохожих перцовым баллончиком, а затем, по словам женщины, начали избивать их ногами и бутылками от спиртного.

Медики зафиксировали у женщины рваные раны на обеих ногах, закрытую черепно-мозговую травму, а также разрыв нижней губы.

На кадрах видео можно наблюдать, как две девушки покупают в магазине спиртные напитки, а собаки свободно разгуливают по помещению. Мимо проходят пострадавшая и мужчина, а затем на них бросаются собаки и девушки. На данный момент ведется разбирательство.

Ранее в Якутске ловят безнадзорных собак, напавших на женщину.

Видео: Мегаполис

