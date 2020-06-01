В Якутске сотрудник ДПС запрыгнул на кузов автомобиля для остановки нарушителя

Стажер ГИБДД едва не пострадал в ходе погони за нарушителем.

На территории города Якутска на перекрестке улиц Кирова и Орджоникидзе госавтоинспекторы заметили автомобиль "Тойота", который опасно маневрировал. Специалисты потребовали от водителя остановиться, но вместо выполнения законного требования ГИБДД шофер решил скрыться. Своими действиями он создал угрозу для безопасности и жизни граждан.

Требования полицейских об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и предпринял попытку скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Инспекторы начали преследование.

Заметив, что автомобиль притормозил в одном из дворов, находившийся в составе полицейского экипажа стажер Константин Филиппов вышел из патрульной машины и приблизился к иномарке. В этот момент она резко развернулась. пресс-служба МВД РФ

Известно, что стажер правоохранительных органов смог уклониться от наезда машины, а затем запрыгнул на багажник автомобиля и удержался на нем. При этом все действия ему пришлось выполнять на большой скорости. Через несколько сотен метров автомобиль подозреваемого был заблокирован полицейскими. Водитель выскочил из салона и попытался убежать. Однако его задержали и доставили в отделение. Нарушителем оказался 16-летний подросток. Мальчик без разрушения воспользовался машиной, которую родители оставили в гараже. По факту инцидента составлены протоколы по статьям 19.3, 12.7, 12.13, 12.15, 12.16, 12.18, 12.25 КоАП РФ.

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Фото и видео: МВД медиа