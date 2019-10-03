В Перми оперативники задержали двух мужчин, которые сдавали телефонные номера в аренду мошенникам

Ирина Волк рассказал о раскрытой преступной схеме.

Сотрудники уголовного розыска российских правоохранительных органов по Пермскому краю совместно с коллегами из Магнитогорска и Казани задержали по подозрению в хищениях денежных средств двоих мужчин. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что один из соучастников криминальной деятельности прошлой осенью приобрел GSM-шлюзы, сим-карты и компьютерное оборудование. Он сдал в аренду номера преступникам при помощи теневого сегмента Интернета.

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В настоящее время задержанные допрошены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 158 УК РФ. Фигуранты расследования отправлены под стражу. Оперативники изъяли свыше 12 тысяч сим-карт различных сотовых операторов, мобильные гаджеты, системные блоки, роутеры, модемы. Полиция установила минимум три эпизода хищений с электронных счетов потерпевших.

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Фото и видео: МВД Медиа