Полицейские в Петербурге задержали специалистов техподдержки телефонных мошенников

В их обязанности входило обслуживание специального оборудования, посредством которого мошенники изменяли номера телефонов.

Петербургские правоохранители задержали троих специалистов техподдержки телефонных мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России 25 апреля.

В феврале этого года в полицию Калининского района Петербурга с заявлением о мошенничестве обратилась 86-летняя пенсионерка. Было установлено, что злоумышленники позвонили ей и сообщили о попытке похищения денег со счета. Под предлогом сохранности сбережений неизвестные убедили пожилую женщину перевести 200 тыс. рублей на "безопасный счет". По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Сотрудники УУР ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти вышли на след троих местных жителей, оказывающих техническую поддержку аферистам, обманувшим 86-летнюю горожанку. Ими оказались два молодых человека в возрасте 17 и 19 лет, 18-летняя девушка.

Специалистов техподдержки задержали 24 апреля. В их обязанности входило обслуживание специального оборудования, посредством которого мошенники изменяли номера телефонов. По местам жительства помощников изъяли три GMS-шлюза, более 1 тыс. SIM-карт и множество банковских карт.

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Фото: Piter.TV