Ирина Волк: Полицейские метрополитена Москвы пресекли мошенничества в отношении пассажиров

В МВД раскрыли преступную схему обмана пассажиров.

Российские правоохранительные органы по столичному метрополитену задержали семерых жителей Московской области, которые подозреваются в мошенничестве в отношении пассажиров, совершенном по предварительному сговору. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В полиции уточнили, что речь идет о двух мужчинах и пятерых женщинах.

Женщины подходили к пассажирам с просьбой одолжить деньги на железнодорожный билет, обещая по прибытии домой вернуть сумму долга переводом на банковскую карту. При этом при себе обманщицы держали багажные сумки, а для убедительности натирали глаза мазью, которая вызывала слезоотделение. пресс-служба МВД РФ

Оперативники установили, что входившие в группу мужчины контролировали действия своих сообщниц на случай возможных осложнений.Дополнительно злоумышленники выбирали места криминального промысла для того, чтобы не привлекать внимания сотрудников метрополитена. За день ОПГ могла совершить до двадцати эпизодов мошенничества. Схема состояла в том, что обманутые граждане переводили по указанным аферистками реквизитам с банковской карты стоимость билета, которую те называли. Речь идет от трех до шести тысяч рублей. После осуществления денежного перевода звонки на привязанный к банковскому счету номер телефона игнорировались и средства не возвращались потерпевшим. По факту инцидентов ведется уголовное дело ро части 2 статьи 159 УК РФ.

Четверо фигурантов заключены под стражу, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. пресс-служба МВД РФ

Полицией Биробиджана задержан "щедрый" грабитель, оставивший потерпевшей её же 500 рублей на конфеты

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Фото и видео: МВД Медиа