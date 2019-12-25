В Якутии возбудили уголовное дело после пожара с четырьмя погибшими

Во время пожара в Чапаеве погибли двое взрослых и двое детей

В Якутии на пожаре погибли двое взрослых и двое детей. По данному факту представители регионального Следственного комитета России возбудили уголовное дело. Речь идет о статье о причинении смерти по неосторожности.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ по факту смерти четырех человек при пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в селе Чапаево Хангаласского района республики. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что воспламенение двухэтажного многоквартирного здания зафиксировано вечером 7 апреля на территории села Чапаево Хангаласского района. Местный житель смог вынести из дома двух несовершеннолетних детей (2017 и 2018 годов рождения). Однако медики не смогли спасти пострадааших. Также погибла мать 1993-го года рождения и жительница соседней квартиры 1990-го года рождения. Последняя скончалась в больнице.

Пламя распространилось по территории в 800 квадратных метров. В ГУ МЯ+ЧС Якутии заявили, что с травмами к врачам после пожара обратились девять человек. В настоящее время пятеро из них находятся на амбулаторном лечении, еще четверо госпитализированы.Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и родственникам жертв. Он призвал местные власти оказать материальную поддержку семьям.

Новым мэром Якутстка стал Евгений Григорьев.

Фото и видео: Следственный комитет России