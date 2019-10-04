Заразились представители бизнес-индустрии, которые вернулись из Москвы.

В Якутии выявили шесть новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе при правительстве республики. Информацию подтвердила в Telegram-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина. На 20 марта в Якутии врачи зарегистрировали семь случаев заражения инфекцией. Все пациенты проходят лечение в инфекционном стационаре.

Ранее коронавирус был заподозрен у генерального директора Якутской топливно-энергетической компании Андрея Коробова. Недавно предприниматель вернулся из Москвы. Местные медики направили анализы на экспертизу в новосибирский центр "Вектор". Под угрозой заражения оказались пять человек, контактировавшие с Коробовым. Первичный тест показал наличие коронавируса у пяти человек. Из них четверо являются менеджерами ЯТЭК, которые также прилетели из Москвы. Еще один возможный носитель инфекции - работник компании, работающий в Якутии.

Ранее сообщалось о 199 случаях коронавируса в России, девять человек уже вылечились. По всему миру заразились более 210 тысяч человек. Из них почти 9 тысяч погибли от инфекции.

В Кремле оценили меры по борьбе с коронавирусом.



