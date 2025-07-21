В Якутии в ДТП с вахтовиками погибли 13 человек

Пострадали еще 20 сотрудников предприятия, госпитализированы были 10.

В ДТП на территории ГОК "Денисовский" погибли 13 человек. Уточненные данные привели журналистам сотрудники пресс-службы регионального управления МЧС по Якутии. В экстренной службе уточнили, что в общей сложности в транспортном средстве находилось 33 человека. Пострадавших оказалось 20 человек, из которых 10 были госпитализированы. Сейчас двое из них находятся в тяжелом состоянии, а десять пациентов проходят лечение амбулаторно. У девяти пострадавших медиками диагностированы ушибы, ссадины. Один пациент - с переломом лодыжки без смещения, в оперативном лечении не нуждается.

По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "Нефаз 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров. оперативные службы

Губернатор Якутии Айсен Николаев заметил, что вахтовая машина сорвалась с технологической дороги. В салоне транспортного средства находились работники местного предприятия. Из Якутска на место инцидента был направлен санитарный борт с медицинской бригадой. Пострадавшим оказывают помощь в Нерюнгринской центральной районной больнице. Туда из Якутска вылетела бригада Республиканского центра медицины катастроф в составе анестезиолога-реаниматолога, травматолога, хирурга, нейрохирурга, а также двух фельдшеров. Дополнительно экстренная поддержка оказывается психологом ГУ МЧС.

Ранее сообщалось о 35 находившихся в машине и 14 погибших.

В Ленобласти с начала года произошло более 1,7 тыс. ДТП.

Фото и видео: Telegram / SHOT, прокуратура Якутии