В Ленобласти с начала года произошло более 1,7 тыс. ДТП

За прошлый год по стране зарегистрировано свыше 34 тыс. ДТП с участием пешеходов.

С начала 2025 года на дорогах Ленобласти произошло 1743 дорожно-транспортных происшествия. Особую тревогу вызывает статистика наездов на пешеходов - таких случаев зарегистрировано 458, что составляет более 26% от общего числа аварий. По данным ГИБДД, эти происшествия привели к 75 смертельным исходам и 397 травмам различной степени тяжести.

Анализ аварийности показывает, что большинство наездов на пешеходов происходит по их собственной вине. Основными причинами трагедий остаются переход проезжей части в неположенных местах и игнорирование сигналов светофора. Сотрудники ГИБДД отмечают, что особенно опасными становятся участки дорог с недостаточным освещением и отсутствием пешеходных ограждений.

Общероссийская статистика демонстрирует аналогичную тревожную тенденцию. За 2024 год по стране зарегистрировано свыше 34 тысяч ДТП с участием пешеходов, что выводит этот тип происшествий на второе место в общей структуре аварийности. В ГИБДД Ленобласти подчеркивают необходимость усиления профилактической работы как с водителями, так и с пешеходами для снижения травматизма на дорогах.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти пьяный автомобилист сбил подростка на велосипеде.

Фото: Piter.TV