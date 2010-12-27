В Якутии микроавтобус с пассажирами перевернулся и загорелся

В результате ДТП пострадали 9 человек. Опубликованы кадры с места ДТП на трассе "Вилюй".

Сегодня, 2 октября, произошло ДТП с пассажирским микроавтобусом с 9 пострадавшими.

Сообщается, что ДТП произошло на 158 километре трассы "Вилюй" в Горном районе Якутии. По предварительным данным водитель выбрал небезопасную скорость на трассе, на которой накануне выпал снег. Микроавтобус вылетел с трассы, опрокинулся и загорелся.

В пассажирском транспортном средстве на момент аварии находились водитель и 8 пассажиров, все они получили травмы различной тяжести. Два человека были госпитализированы, остальные после осмотра медиков были отпущены домой. Также стало известно, что у водителя имеются все разрешения на перевозку людей, все пассажиры были пристегнуты. По факту данного ДТП ведется проверка.

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Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).