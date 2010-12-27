Во Владивостоке насмерть забили женщину-кондуктора

Служебная собака помогла найти убийцу.

Во Владивостоке мужчина забил насмерть железной арматурой женщину-кондуктора.

Вечером 1 октября мужчина напал в трамвае на женщину-кондуктора. Он избил ее железным прутом. От полученных травм женщина 1965 года рождения скончалась. Мужчина скрылся. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и кинолог со служебной собакой, которая помогла найти убийцу.

Им оказался мужчина 1980 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение вреда, повлекшие по неосторожности смерть". С подозреваемым работают следователи, выясняются все детали произошедшего и мотивы преступления.

Сегодня ранее: В Саратове мужчина с детьми выпал из окна 9 этажа после ссоры с женой.

Фотго: Рixabay, Пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку