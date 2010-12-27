В Саратове мужчина выпал из окна с двумя детьми

Мужчина и годовалый сын погибли на месте, 4-летняя девочка скончалась в больнице.

В центре Саратова мужчина с годовалым сыном и 4-летней дочерью выпали из окна 9 этажа.

Трагедия произошла днем 1 октября на улице Белоглинской Саратова. По сообщениям в СМИ, мужчина поссорился с женой. Женщина вышла из дома, чтобы подать документы на развод. Не успела она выйти из подъезда, как возле подъезда под окнами упали муж и двое совместных детей.

Мужчина и мальчик погибли на месте. Девочку с тяжелыми травмами доставили в больницу. Но, несмотря на усилия медиков, малышку спасти не удалось. Она скончалась, не приходя в сознание. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве.

Семья характеризуется положительно. Девочка ходила в частный детский сад.

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области, ВК;, Алексей Самсонов, Новости, статьи, видео, публикации