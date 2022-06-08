Над ликвидацией пожара работали 78 человек и пять единиц техники.

В Якутии сгорели более 800 гектаров леса. Об этом сообщил оперативный штаб республики.

По словам главного специалиста ГО и ЧС администрации Олекминского района Петра Торговкина, пожар был локализован. Инцидент произошел 7 июня в районе населенного пункта Чапаево. Общая площадь, пройденная огнем, составила 835 га. Над ликвидацией пожара работали 78 человек и пять единиц техники.

Ранее мы сообщали, что один из начальников МЧС пострадал в результате пожара в бизнес-центре в Москве.

Видео: Telegram / Администрация МР "Олекминский район"