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В Якутии сгорели более 800 гектаров леса

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Над ликвидацией пожара работали 78 человек и пять единиц техники.

В Якутии сгорели более 800 гектаров леса. Об этом сообщил оперативный штаб республики.

По словам главного специалиста ГО и ЧС администрации Олекминского района Петра Торговкина, пожар был локализован. Инцидент произошел 7 июня в районе населенного пункта Чапаево. Общая площадь, пройденная огнем, составила 835 га. Над ликвидацией пожара работали 78 человек и пять единиц техники.

Ранее мы сообщали, что один из начальников МЧС пострадал в результате пожара в бизнес-центре в Москве.

Видео: Telegram / Администрация МР "Олекминский район"

Теги: гектар, лес, пожар, якутия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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