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Один из начальников МЧС пострадал в результате пожара в бизнес-центре в Москве
Сегодня, 16:51
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Один из начальников МЧС пострадал в результате пожара в бизнес-центре в Москве

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В результате ликвидации пожара в здании несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Один из начальников МЧС пострадал в результате пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате ликвидации пожара в здании несколько человек получили травмы различной степени тяжести. В их числе был один из начальников МЧС. Также сообщается, что в общей сложности на пожаре пострадали два человека. Один из них входит в число спасателей. Мужчина надышался дымом и был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Ранее мы сообщали, что пожару в бизнес-центре в Москве присвоили максимальный ранг.

Фото: Telegram / РИА Новости

Теги: бизнес-центр, гранд сетунь плаза, москва, мчс, начальник, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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