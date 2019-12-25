Один из начальников МЧС пострадал в результате пожара в бизнес-центре в Москве

В результате ликвидации пожара в здании несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Один из начальников МЧС пострадал в результате пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате ликвидации пожара в здании несколько человек получили травмы различной степени тяжести. В их числе был один из начальников МЧС. Также сообщается, что в общей сложности на пожаре пострадали два человека. Один из них входит в число спасателей. Мужчина надышался дымом и был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Ранее мы сообщали, что пожару в бизнес-центре в Москве присвоили максимальный ранг.

Фото: Telegram / РИА Новости