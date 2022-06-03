Пожару в бизнес-центре в Москве присвоили максимальный ранг

Из горящего здания удалось эвакуировать более 120 человек.

Пожару в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве присвоили максимальный пятый ранг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы главы столичного главка МЧС.

Источник отметил, что огнем охвачены четыре этажа здания. В штабе пожаротушения отметили, что причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

Также в пресс-службе МЧС отметили, что из горящего здания удалось эвакуировать более 120 человек. Поиск людей продолжается.

Ранее мы сообщали, что в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве произошел пожар.

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