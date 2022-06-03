В бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве произошел пожар

Информации о пострадавших нет.

В бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза", расположенного на западе Москвы произошел пожар. Об этом рассказали представители регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС подчеркнули, что очевидцы наблюдают открытое горение в здании. Пламя распространилось на первые четыре этажа. На текущий момент спасатели объявили о работах по ликвидации огня по третьему рангу сложности из пяти возможных.

В настоящее время из помещения проводится массовая эвакуация. Пожарные запросили на место возгорания 15 машин скорой помощи. Движение транспорта по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено. В МЧС отметили, что по предварительным сведениям, пострадавших нет.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Mash

