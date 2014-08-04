Пламя распространилось по территории завода Deepak Nitrite штата Гуджарат.

Семь человек погибли при взрыве на химическом заводе в Индии. Об этом рассказали местные журналисты. По данным издания Press Trust of India, инцидент зафиксирован на территории предприятия Deepak Nitrite, расположенного в штате Гуджарат на западе страны. Другие источники отмечают, что на фабрике пострадали семеро человек. Очевидцы видели пламя и слышали звуки взрывов.

Пожар охватил часть завода в промышленной зоне на окраине Вадодары, семь работников госпитализированы, живущие поблизости 700 человек перемещены в безопасные места. заявление местных властей

Индийское издание Times of India отмечает, что взрывы с места происшествия были слышны за несколько километров от места пожара. Напомним, что компания Deepak Nitrite производит широкий спектр химических продуктов, агрохимикаты, красители, каучук, фармацевтические препараты.

В Набережных Челнах горит склад на площади 1 тыс. кв. метров.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

