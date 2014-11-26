В Набережных Челнах горит склад на площади 1 тыс. кв. метров

Пожарные повысили ранг возгорания до третьего номера.

В Набережных Челнах горит склад на площади 1 тысячи квадратных метров. Об этом журналистам рассказали представители ГУ МЧС по Татарстану. По данным экстренной службы, возгорание началось с пластика и отходов резинотехнических изделий, находящихся на территории местного предприятия "Алтын полимер". Далее племени удалось распространиться на рядом стоящий склад. Известно, что диспетчеры получили сообщение о пожаре в 03:39 утра по адресу Авторемонтная улица, д. 20/2.

В 04:40 объявлен ранг пожара №3. Произошел переход огня на рядом стоящее складское помещение. Площадь пожара составила 1 000 кв. метров. пресс-служба ГУ МЧС

В ведомстве уточнили, что до железнодорожной станции Круглое Поле был отправлен пожарный поезд.В общей сложности в ликвидации возгорания участвуют 90 человек. Специалисты задействовали 32 единицы техники. Тушение затрудняется высокой пожарной загрузкой помещения.

На востоке Ленобласти 3 июня ожидаются грозы и ливни.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости