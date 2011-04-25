На востоке Ленобласти 3 июня ожидаются грозы и ливни

Воздух прогреется до +21 градуса.

В Ленобласти перед выходными будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 3 июня местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах, преимущественно на востоке Ленобласти, ожидаются грозы и ливни. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный: на западе 6-11 м/с, на побережье Финского залива порывы до 15 м/с, на востоке 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7..+12 градусов, днём потеплеет до +16..+21 градуса.

Фото: Piter.tv; МЧС