В Якутии самолет Ан-24 приземлился вместо ВПП на реку Колыма

По предварительной информации, причиной посадки стала ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна.

В Якутии самолет Ан-24 приземлился вместо взлетно-посадочной полосы (ВПП) на реку Колыма. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 28 декабря. Выполнявший пассажирский рейс по маршруту "Якутск–Зырянка–Среднеколымск–Якутск" самолет при заходе на посадку отклонился от ВПП и сел на песчаную косу Колымы. По предварительной информации, причиной посадки стала ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна.

Среди пассажиров никто не пострадал, их эвакуировали из самолета. Обстоятельства ЧП устанавливаются, транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.

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Видео: Telegram / SD Новости Якутии