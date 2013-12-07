Девочке пришлось сутки добираться до пункта назначения на автомобиле.

В Якутии проверят недопуск в самолет летевшей на операцию девочки. В пресс-служба администрации региона уточнили, что авиакомпания "Полярные авиалинии", которая совершала рейс, на которую не смогла попасть больная пассажирка, проводит служебное расследование. Ранее пилот самолета отказался брать на борт 8-летнюю жительницу села Томтор.

Эта дорога была мучением. Ехали в жутких условиях, была жара под 30 градусов, пыль, тряска. При этом ребенок испытывал сильную боль, несмотря на обезболивающие. мать девочки

У пострадавшей медики выявили открытый перелом руки. Травму ребенок получил на детской площадке. В день инцидента в Якутск направлялся самолет, на который уже невозможно было приобрести билеты. Рейс отправляется в город раз в неделю. После того, как девочку не пустили в самолет, ей пришлось добираться до больницы сутки на автомобиле.

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Фото: Piter.tv