В Якутии при пожаре на обогатительной фабрике пострадали четыре человека

В ликвидации пламени задействованы 58 сотрудников ГУ МЧС и 15 единиц техники.

Четыре человека пострадали в результате возгорания, произошедшего на территории обогатительной фабрики в городе Нерюнгри. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны по Якутии. К месту вызова оперативно выдвинулись два отделения ВГСЧ МЧС России в количестве 18 человек личного состава и две единицы специальной техники. Позже группировка была увеличена до 58 сотрудников и 15 единиц техники Пострадавшие находились на складе. Сейчас устанавливаются их личности, а также характер полученных травм. Пациенты госпитализированы. В текущий момент происходит горение каменного угля на складе, а площадь пожара уточняется.

Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту пожара на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики "Нерюнгринская" АО ХК "Якутуголь". На место выехал прокурор города Нерюнгри Виталий Аникеев. сообщение прокуратуры по региону

В пресс-службе местного министерства промышленности и геологии региона сообщили, что работодатель окажет пострадавшим и их семьям всю необходимую помощь.

Во фруктовой лавке на Садовой обрушился потолок.

Фото и видео: ГУ МЧС России