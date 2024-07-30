Сообщается, что один из задержанных получил от неустановленного куратора оптовую партию наркотических средств.

В Якутии полицейские изъяли 1,5 кг гашиша у троих мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, подозреваемые были задержаны при попытке сбыта наркотиков возле жилого дома в 203-м микрорайоне города Якутска. Сообщается, что один из задержанных получил от неустановленного куратора в Москве через тайник-закладку оптовую партию наркотических средств.

В ходе личного досмотра у злоумышленников изъяли 30 свертков с гашишем. Возбуждено уголовное дело. Всем троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье ликвидировали наркоплантацию в частном доме.

Видео: МВД по Республике Саха (Якутия)