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В Якутии погибли три человека в результате столкновения двух машин

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Один пострадавший находится в реанимационном отделении.

В Якутии погибли три человека в результате столкновения двух машин. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по республике.

Инцидент произошел 29 мая на 666-м км федеральной автодороги "Лена" в Алданском районе. Водитель Lada Niva bronto выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Subaru, в которой находились водитель и два пассажира. В результате ДТП на месте погибли два человека. Еще один умер в больнице. Один пострадавший находится в реанимационном отделении. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Приморье большегруз столкнулся с легковушкой.

Видео: Telegram / ГИБДД14

Теги: дтп, жертвы, якутия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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