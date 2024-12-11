Предварительно установлено, что причиной повреждения моста стал грузовик.

В Якутии под грузовиком обрушился мост. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Черкех. Предварительно установлено, что причиной повреждения моста стал грузовик, чей вес превысил допустимую норму при передвижении. В результате конструкция обрушилась. Также в прокуратуре Якутии отметили, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и другим вопросам.

Ранее мы сообщали, что на железнодорожном мосту через Охту создадут сквер.

Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия)