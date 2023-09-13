Из запланированных квадратных метров 75% уже построено.

В Якутии по программе "Гектар" планируют построить 300 тыс. кв. м индивидуального жилья. Об этом заявил министр экономики республики Александр Афанасьев на сессии Восточного экономического форума.

По его словам, из запланированных квадратных метров 75% уже построено. Всего к 2023 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 650 тыс. кв. м жилья. Отметим, что программа "Гектар" действует с 2016 года. Она основывается на праве каждого гражданина страны бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке.

Ранее мы сообщали, что правительство расширит территорию опережающего развития "Якутия".

Видео: Восточный экономический форум