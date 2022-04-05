Правительство расширит территорию опережающего развития "Якутия"

На участках в районе речного порта в Якутске планируется построить к 2033 году жилой микрорайон.

Правительство России расширит территорию опережающего развития "Якутия". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что президент Владимир Путин определил опережающее развитие регионов ДФО как один из приоритетов развития государства. Он также напомнил, что на сегодняшний день для резидентов ТОР "Якутия" действуют льготы по налогам и страховым взносам. На участках в районе речного порта в Якутске планируется построить к 2033 году жилой микрорайон. Объем частных инвестиций на эти цели может составить около 70 млрд рублей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма при составлении макропрогнозов.

Видео: Правительство России