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В Якутии охотник нашел двух застреленных мужчин
Сегодня, 9:40
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MShaffter

В Якутии охотник нашел двух застреленных мужчин

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Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".

В Якутии охотник обнаружил двух убитых мужчин.

Региональные следственные органы СКР по Республике Саха-Якутия сообщает, что к ним поступило сообщение о двойном убийстве. В труднодоступную местность следователям пришлось добираться на вертолете. На месте ЧП выяснилось, что трое жителей Мирного отправились на охоту, с собой у всех было огнестрельное оружие. Вечером компания распивала алкогольные напитки. Один из них ушел спать, а проснувшись утром, обнаружил застреленными тела товарищей и сообщил в полицию.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "убийство". 

Сотрудниками следственно-оперативной группы на месте происшествия произведены осмотры, изъяты обнаруженные ружья и патроны, а также иные вещества и предметы, которые помогут восстановить картину произошедшего.

СУ СК РФ по Республике Саха - Якутия

По делу назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее: В Анапе, мужчину застрелившего двух соседей из-за музыки, освободили в зале суда (видео).

Фото: СУ СК РФ по Республике Саха - Якутия

Теги: двойное убийство, новости россии, новости якутии, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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