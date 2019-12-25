В Якутии охотник нашел двух застреленных мужчин

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".

В Якутии охотник обнаружил двух убитых мужчин.

Региональные следственные органы СКР по Республике Саха-Якутия сообщает, что к ним поступило сообщение о двойном убийстве. В труднодоступную местность следователям пришлось добираться на вертолете. На месте ЧП выяснилось, что трое жителей Мирного отправились на охоту, с собой у всех было огнестрельное оружие. Вечером компания распивала алкогольные напитки. Один из них ушел спать, а проснувшись утром, обнаружил застреленными тела товарищей и сообщил в полицию.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Сотрудниками следственно-оперативной группы на месте происшествия произведены осмотры, изъяты обнаруженные ружья и патроны, а также иные вещества и предметы, которые помогут восстановить картину произошедшего. СУ СК РФ по Республике Саха - Якутия

По делу назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Республике Саха - Якутия