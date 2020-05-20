Жителя Анапы, который застрелил двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда

Дело было переквалифицировано с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны.

В Краснодарском крае мужчину, который застрелил двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда.

ТАСС со ссылкой на Краснодарский краевой суд сообщает, что на основе вердикта суда присяжных суд освободил мужчину, убившего в ходе конфликта двух соседей. Дело было переквалифицировано со статьи о предумышленном убийстве на статью о превышении пределов самообороны. Суд приговорил мужчину к 2м годам исправительных работ, также суд учел время, проведенное в СИЗО, где день приравнивается к 3 дням исправительных работ, и освободил мужчину в зале суда.

Напомним, 3 февраля 2019 года 53-летний сосед сделал замечание соседям, 60-летнему мужчине и его 30-летнему сыну, из-за громкой музыки, которая ему мешала. В ответ отец, сын и их знакомый, вооружившись молотком, подошли к двору соседа предъявлять претензии по поводу замечания. Тогда мужчина вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в ходе конфликта пожилому соседу в голову. Затем произвел выстрел в живот его сыну. От полученных ранений оба скончались на месте. Затем стрелявший сосед вызвал полицию и скорую, которая констатировала смерть обоих мужчин.

По прежней статье мужчине грозило лишение свободы сроком от 8 до 20 лет.

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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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