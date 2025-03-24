В Красноярском крае спустя почти 19 лет поймали подозреваемого в убийстве двух мужчин

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Следственным комитетом России по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих мужчин в убийстве своих знакомых. Известно, что данное преступление совершено 19 лет назад в Норильске. Соответствующей информацией специалисты из надзорного ведомства по региону поделились в социальных сетях. Подозреваемыми стали 62-летний житель Пермского края и 56-летний москвич. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ.

Удалось установить, что между обвиняемыми и потерпевшими сложились неприязненные отношения из-за передела криминальных городских сфер влияния. Ради устранения конкурентов обвиняемые тщательно спланировали и организовали их убийство. В результате в марте 2006 года фигуранты расследования похитили потерпевших, после чего привезли их на пустырь в промышленном районе. Затем потерпевшие были закрыли в металлическом контейнере. Предварительно злоумышленники надели на руки жертвам наручники. Далее преступники наполнили бокс выхлопными газами от работающего двигателя автомобиля. От этого оба мужчины скончались.

Тела мужчин сообщники вывезли в гаражный массив, где тщательно сокрыли в снегу. Погибшие были обнаружены спустя 2 месяца. пресс-служба СК РФ по региону

В 2024 году в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователями были повторно изучены материалы уголовного дела, а также допрошены свидетели. Благодаря новой значимой информации о личностях потерпевших и лицах, конкурирующих с ними, удалось выйти на след подозреваемых. Житель российской столицы в 2000-х годах проживал в Норильске и являлся лидером местной организованной преступной группы. Один из членов его ОПГ переехал в Пермский край, а второй - умер.

Под тяжестью предъявленных следствием доказательств обвиняемые полностью признали вину в совершенном преступлении, подробно рассказав об обстоятельствах убийства. пресс-служба СК РФ по региону

Пропавшую школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии