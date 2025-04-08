В Подмосковье перед судом предстанет житель Москвы, обвиняемый в убийстве бабушки и брата

Мужчина в рамках следственного эксперимента показал оперативникам, как он совершал преступление.

На территории Московской области перед судом предстанет житель российской столицы, обвиняемый в убийстве бабушки и брата. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета в социальных сетях. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Известно, что в момент совершения преступления пожилая жертва находилась в беспомощном состоянии. Трагедия произошла 18 ноября 2023 года, когда злоумышленник находился в гостях у своей родственницы в коттедже на территории городского округа Истра. Между сторонами произошел бытовой конфликт. Во время ссоры мужчина нанес потерпевшей множественные удары ножом, от которых женщина скончалась на месте. После совершенного убийства обвиняемый сообщил о случившемся по телефону брату, который в тот момент находился в Москве. Предполагаемый убийца попросил брата приехать на место.

После приезда брата фигурант рассказал ему о том, что убил бабушку, в связи с чем между братьями возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему смертельные удары ножом. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Следоствие провело 20 судебных экспертиз, среди которых была назначена медико-криминалистическая, рентгеноспектральная и другие. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения вопроса по существу.

В деревне Липная Горка пьяный мужчина подозревается в убийстве 4 человек, в том числе сына.

Фото и видео: Telegram / СГУ СК по Московской области