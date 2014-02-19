В Красноярске задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары

Следователи задержали подозреваемого в двойном убийстве, ведется уголовное дело.

На территории Красноярского края задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары в городе Минусинске Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Ведется уголовное дело по пунктам "а" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ. СПециалисты из надзорного ведомства пояснили, что 4 марта 2025 года в квартире дома по улице Тимирязева оперативники нашли тела погибших. Жертвами стали 66-летний мужчина и его 66-летняя жена. Эксперты выявили признаки насильственной гибели.

В городе Красноярске на арендованной квартире задержан подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель Минусинска. пресс-служба СК РФ по региону

Предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил двойное убийство, затем угнал автомобиль супругой и на нем отправился в Красноярск.

В селе Шира в Хакасии стая собак искусала 8-летнюю девочку.

Фото и видео: ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии