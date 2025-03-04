В селе Шира в Хакасии стая собак искусала 8-летнюю девочку

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Ширинском районе Хакасии российским Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ за халатность по факту нападения стаи собак на ребенка. Известно, что 3 марта полиции стало известно о том, что на территории парка "Юность" в селе Шира животные атаковали восьмилетнюю девочку. Согласно предварительной информации, около 10.30 часов девочка шла в школу. В какой-то момент на ребенка напала стая собак. Проходившая мимо женщина услышала лай и бросилась на помощь пострадавшей. Она отогнала агрессивных животных от ребенка. Далее девочка была госпитализирована. В настоящее время пациентке оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи отметили, что у школьницы зафиксированы множественные укушенные раны головы, лица, туловища и конечностей. Предварительно установлено, что часть нападавших псов принадлежат местной жительнице, дом которой располагается вблизи парка. Очевидцы говорят о том, что ее собаки регулярно сбегают с территории участка и ведут себя агрессивно.

Хозяйка собак была дважды привлечена к административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, но должных мер по их изоляции не приняла. пресс-служба СК РФ по региону

В рамках расследования специалистами из надзорного ведомства будет определена степень тяжести причиненного здоровью ребенка вредаЮ а также дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания животных, оставшихся без надзора.

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Фото и видео: ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии