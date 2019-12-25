В Якутии машина с 5 детьми провалилась под лед

Один ребенок погиб.

В Якутии во время несанкционированного выезда автомобиля на лед погиб ребенок.

ЧП произошло сегодня днем, 22 апреля, в 2 километрах от села Верхневилюйск на 440 км реки "Вилюй", сообщает региональное управление МЧС РФ. В автомобиле было 7 человек, из них 5 детей. В результате ЧП один ребенок погиб.

Остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сегодня ранее: В Якутии погиб мужчина при попытке совершить побег из обсерватора​​​​​​​

Фото: МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)