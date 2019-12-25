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В Якутии погиб мужчина при попытке совершить побег из обсерватора
Сегодня, 7:58
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MShaffter

В Якутии погиб мужчина при попытке совершить побег из обсерватора

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Погибший пытался совершить побег неоднократно.

В Вилюйске при побеге из обсерватора погиб 52-летний мужчина.

Глава Вилюйского района Сергей Винокуров сообщил о ЧП в городе с соцсетях. При попытке побега из обсерватора 52-летний мужчина сорвался с 3го этажа и погиб. Этот мужчина неоднократно пытался сбежать ранее. Винокуров сообщает, что в обсерваторе созданы хорошие условия, есть круглосуточная охрана и медики.

На вчерашний день в Якутии подтверждено 116 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 16 пациентов. 

Фото: pixabay.com

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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