В Якутии автобус с вахтовиками опрокинулся в кювет

В результате ДТП пострадали 14 человек.

Сегодня утром, 30 января, в Якутии вахтовый автобус улетел в кювет и перевернулся.

ТАСС сообщает, что ДТП произошло около 6 часов утра по местному времени (00.00 по мск.) в Оймяконском районе Якутии. Вахтовый автобус на базе КАМАЗа следовал в сторону поселка Усть-Нера. Водитель допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием.

В ДТП пострадали 14 человек. У 13 пострадавших легкие травмы. Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое. У женщины диагностированы перелом челюсти и черепно-мозговая травма. Причины ДТП выясняются.

Ранее: Под Тверью школьный автобус с учениками улетел в кювет.

Фото: ВК, Усть-Нера