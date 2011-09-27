В Яани Кирик пройдет концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева

В ходе концерта прозвучат музыка и песни автора , главного создателя хитов советского кино.

В преддверии международного женского дня, в воскресенье, 7 марта в базилике Яани Кирик пройдет концерт-размышление "Настроения. В любви", посвященный 90-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева и 25-летию со дня его ухода.

Горожане и гости Петербурга услышат рояль и камерных оркестр музыкантов из ведущих Петербургских театров, которые исполнят музыку и песни советского композитора из кинофильмов и инструментальных циклов на стихи поэтов 60-х и современную прозу.

Главные герои концерта вмести со зрителями через музыку, видео, современную прозу и стихи будут рассуждать о настоящей любви, которая несмотря на разлуки и невозможности остаётся с нами, о детях, которые всегда живут в нас и делают настоящими.

Где: Яани Кирик, улица Декабристов, д. 54А

Когда: 7 марта в 20:00

Церковь Яани Кирик – действующая кирха евангелическо-лютеранского вероисповедания, эстонского-немецкого прихода.

Микаэл Таривердиев – советский и российский композитор, написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 5 опер, камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет конференция TEDxKarpovka.

Фото: vk.com/jaanikirikru