В Wildberries рассказали, какие товары чаще всего покупали петербуржцы в марте

С приходом весны самыми востребованными товарами стали вещи из бьюти-сферы. А еще из-за большого количества луж и таяния снега петербуржцы активно покупали резиновые сапоги и галоши.

В пресс-службе Wildberries рассказали, какие покупки чаще всего совершали жители Северной столицы в первом месяце весны. В этом марте горожане купили на 127% больше товаров, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили "Невские новости" в воскресенье, 4 апреля.

Самыми популярными оказались бьюти-товары. В этом сегменте рост продаж составил 128%. Увеличилось и число покупок резиновых сапог и галош. Это связано с приходом весны и таянием снега. Стали набирать популярность и дождевики для обуви - рост продаж составил 77%.

В связи с началом велосезона увеличился интерес к самокатам и традиционному двухколесному транспорту. Спрос на первые вырос на 110%. Продажи велосипедов поднялись на 35%. Востребованность скейтбордов выросла на 75%.

Значительно увеличились продажи дачных товаров. Так, садовую технику покупали на 159% чаще, предметы для благоустройства загородного дома - на 368%, а принадлежности для сада и огорода - на 566%.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Ситилинк" открыл самый крупный магазин в Санкт-Петербурге.

Фото: pixabay