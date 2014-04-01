«Ситилинк» открыл самый крупный магазин в Санкт-Петербурге

Новый магазин площадью в 23 тыс. кв.м очень удобно расположился в трех километрах от КАД. Мест на парковке достаточно. Для людей без авто доступен и бесплатный трансфер от метро Московская.

Весна в Петербурге в самом разгаре! Время обновления для всей окружающей нас жизни. Весна началась и в самом узнаваемом торговом павильоне на Пулковском шоссе 43 корпус 2. Подготовится к дачному сезону, обновить устаревшие гаджеты и бытовую технику теперь можно в самом большом на Северо-западе розничном магазине "Ситилинк".

Уже сейчас покупателям представлено 20 000 позиций, доступных к заказу "здесь и сейчас", В дальнейшем ритейлер планирует расширить их количество до 50 000. Тут следует отметить, что далеко не всю площадь магазина занимает торговая зона – большая часть здания отведена под склады, в которых возможно разместить до полумиллиона единиц техники и электроники. Маловероятно, что вы услышите фразу: "Простите, нет в наличии".

Александр Черненко, директор дивизиона по розничным продажам, дивизион Северо-Запад:

Одна из самых выгодных акций в "Ситилинк" - это "1000 товаров по рублю", уже совсем скоро она стартует в Санкт-Петербурге. С 1 апреля в течении недели оформите заказ на сумму от 1000 рублей и выберите один из подарков.

Клиентоориентированность на высшем уровне: стойки информации, где вам помогут определится с покупкой, 17 терминалов самообслуживания, в которых представлен весь ассортимент продукции. От заказа до покупки проходит всего 7-10 минут.

Все нравится. Система интернет-магазина: пришел к терминалу, выбрал, сразу же выдали, буквально через пять минут. Я все проверил, все отлично. Очень рад покупке.

Тут все просто. Три фактора: здесь есть тот товар, который мне нужен, меня устраивает цена и удобно добираться. Я живу в пригороде и пользуюсь кольцом. Я думаю, что всем, кто пользуется КАД, так как магазин находится близко от съезда, он будет удобен.

Но если вы не хотите ехать в магазин, а получить доставку курьером, то ждать вам не придется. В зависимости от удаленности города доставка товара будет осуществляться "день в день" или на следующий день после заказа. А вот кто работает круглосуточно, так это call-центр, где вам помогут определится с покупкой.

Александр Черненко, директор дивизиона по розничным продажам, дивизион Северо-Запад:

Мы делаем покупки для наших клиентов выгодными и удобными. Для этого мы открываем новый магазин на Пулковском шоссе. Это стратегический магазин, где будет большой запас товара и любой из них можно будет заказать "здесь и сейчас". Учитывая разный формат наших магазинов и разную доступность.

Получается, что новый магазин "Ситилинк" - это расширение возможностей для комфортных и безопасных покупок.