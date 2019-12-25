В WhatsApp появилась новая функция

Речь идет об исчезающих фото- и видеосообщениях.

В мессенджере WhatsApp появилась возможность отправлять исчезающие фото- и видеосообщения. Посмотреть их можно будет только один раз, после этого они будут автоматически удалены.

Такие сообщения пользователь сможет распознать с помощью круглой иконки с единицей посередине. Отмечается, что после появления ярлыка "открыто", сообщение будет больше недоступно. Файлы эти не будут сохраняться в фото и галерее, переслать сообщение тоже нельзя. Посмотреть такое сообщение можно в течение двух недель после отправки.

В WhatsApp считают, что эта функция поможет пользователям лучше контролировать безопасность своего чата, например, если нужно отправить фотографию с паролем или другой конфиденциальной информацией.

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Фото: pixabay