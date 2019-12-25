  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В WhatsApp появилась новая функция
Сегодня, 12:08
149
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В WhatsApp появилась новая функция

0 0

Речь идет об исчезающих фото- и видеосообщениях.

В мессенджере WhatsApp появилась возможность отправлять исчезающие фото- и видеосообщения. Посмотреть их можно будет только один раз, после этого они будут автоматически удалены.

Такие сообщения пользователь сможет распознать с помощью круглой иконки с единицей посередине. Отмечается, что после появления ярлыка "открыто", сообщение будет больше недоступно. Файлы эти не будут сохраняться в фото и галерее, переслать сообщение тоже нельзя. Посмотреть такое сообщение можно в течение двух недель после отправки.

В WhatsApp считают, что эта функция поможет пользователям лучше контролировать безопасность своего чата, например, если нужно отправить фотографию с паролем или другой конфиденциальной информацией.

Ранее мы писали, что в Петербурге у метро "Приморская" заработает шатер вакцинации. 

Фото: pixabay 

Теги: whatsapp, исчезающие фото- и видеосообщения
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии