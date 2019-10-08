В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку

Проблему уже ликвидировали, но страх повторения у пользователей остался.

В WhatsApp нашли очередную уязвимость, которая дает право читать чужие переписки. Об этом сообщили СNN со ссылкой на пользователей приложения. Проблему нашли еще в конце прошлой недели. Все это время технические специалисты разбирались в ситуации и готовили обновление без угрозы безопасности личных данных.

Обойти систему безопасности мессенджера можно благодаря GIF-файлам. Ошибка давала доступ к приложению для обмена сообщениями с помощью вредоносного файла. Взлом инициировался, когда пользователь открывал GIF на мобильном устройстве в галерее. После этого все содержимое приложение могло перейти в руки злоумышленников

Сотрудники компании заявили, что на данный момент проблема устранена. Они также не зафиксировали ни одного случая, когда от действий хакеров действительно пострадал их клиент.

Ранее Piter.tv писал о том, что почти 10 тысяч россиян пострадали от программ слежения в 2019 году.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Наука 2.0