В Воронежской области взорвалась машина главы района

Экстренные службы говорят о покушении на убийство.

В Воронежской области взорвалась машина главы Рамонского района. Согласно источникам "ТАСС", на мужчину совершено покушение. Николай Фролов травмировался при срабатывании самодельного взрывного устройства

Взрыв произошел в тот момент, когда 43-летний водитель усаживался в автомобиль. На данный момент чиновник госпитализирован, его готовят к операции. На месте происшествия работает полиция, они устанавливают обстоятельства преступления. Известно, что бомба была прикреплена к корпусу транспортного средства.

Напомним, что николай Фролов является уроженцем Воронежской области. Он имеет два высших образования. Одно - по профессии "агроном", второй - по специальности "инженер". С 2005 мужчина трудиться в органах муниципальной власти. С июля 2018 года руководит районом. У него есть две дочери и жена.

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